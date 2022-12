On en sait un peu plus sur le bras financier du parti de l’opposition Les Démocrates (LD) et les dessous de leur participation aux élections législatives de janvier prochain. Selon le candidat Nouréni Atchadé, c’est le président d’honneur du parti Boni Yayi qui a payé de sa poche, la caution nécessaire à la participation des candidats du parti. « La caution du parti Les Démocrates a été payée le 02 novembre 2022 autour de 20 h par le président Yayi Boni. Je me rappelle que c’est moi-même qui a appelé Mme Wassangari Abiba et le trésorier adjoint Philippe Orou Sika pour leur demander d’aller au domicile du président d’honneur Boni Yayi pour prendre les sous pour aller au trésor public puisque les trésoriers nous appelaient pour nous dire nous sommes-là nous vous attendons. Les sont allés au domicile du président d’honneur pour prendre les sous, les 163. 500.000 pour aller au trésor payer ».

Telles sont les déclarations du candidat de la 14ème circonscription électorale Nouréni Atchadé. C’est à Parakou en soutien à la campagne électorale de ses collègues ce dimanche qu’il a fait cette révélation. « Comment se fait-il qu’on attribue cet effort du président Thomas Yayi Boni à une autre personne ? C’est méchant », s’est-il indigné. Dorénavant on connait... Lire la suite dans le journal PDF