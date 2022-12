Hier samedi 10 décembre 2022, la France a battu l’Angleterre par un score de deux buts à un. Le premier but a été marqué par Aurélien Tchouaméni, à la 17e minute, puis le second à la 78e minute par Olivier Giroud. L’issue du match a été joyeuse pour les supporters français, parmi lesquels figure Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Suite à la victoire des bleus, elle a confié au média français TF1 avoir eu « un petit peu peur, c’est un euphémisme. On a un peu tremblé tout le match mais en tout cas l’issue est favorable. C’est tout ce qui compte. Dans un match c’est la qualif et rien d’autre ». Elle a ensuite estimé que les Anglais se sont assez concentrés sur son fils.

« Il y a 11 joueurs sur le terrain et aujourd’hui ils l'ont démontré »

« En tout cas, ils ont fait l’erreur parce que l’équipe de France ce n’est pas que Kylian. Il y a 11 joueurs sur le terrain et aujourd’hui ils l'ont démontré. Merci Giroud. Merci Tchouaméni et prochaine échéance le Maroc. Fier de rencontrer le Maroc en tout cas » a-t-elle ajouté. Les mots de Fayza Lamari interviennent après que le roi Pelé ait remercié son fils, qui lui avait adressé des mots de soutien suite à la dégradation de son état de santé. Par le canal d’une publication sur Twitter, le triple vainqueur de la Coupe du monde avec la Seleção avait remercié la star française et a profité de l’occasion pour la féliciter.

« Merci, Kylian Mbappé. Je suis content de te voir battre un autre de mes records dans cette Coupe, mon ami ! » avait laissé lire la légende brésilienne. En effet, ces félicitations interviennent suite au record battu par le prodige de Bondy. L’attaquant du club francilien a déjà inscrit à 23 ans, 9 buts à la coupe du monde. Il dépasse ainsi le record de Pelé qui était à 7 buts à ce stade. Rappelons que Kylian Mbappé a toujours montré envers la star brésilienne un profond attachement. Alors que la nouvelle de son hospitalisation avait été rendue publique, Mbappé a demandé à ses abonnés de prier pour lui. « Pray for the King », avait-il publié comme message.