L’une des images insolites de ce début de campagne vient de Porto Novo. La statue de l’humoriste et comédien Aïvo Dèhoumon Adjayon plus connu sous le nom de Baba Yabo située au carrefour du grand marché de Porto Novo, envoie un message assez provocateur. Une ardoise posée dans sa main porte le message suivant : « Houngbédji et Djogbénou, rendez moi mon fils ». Allusion faite au professeur Joël Aïvo, son fils maintenu en prison depuis plus d’un an.

