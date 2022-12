Les réseaux sociaux, encore eux, ont renvoyé cette semaine une image bien fêtarde du plus grand parti de la majorité présidentielle. Dans une vidéo devenue virale sur Whatsapp, on voit des leaders de cette formation politique couvrir l’artiste chanteur GG Lapino de billets de banques. C’était à l’occasion d’une des nombreuses réjouissances organisées par le parti dans le cadre des campagnes. Sur la vidéo, des leaders en chapeau jaune arrosaient l’artiste de billets de 2000F, 1000F et de 500F. C’était devenu une démonstration de force financière avec tout le sol jonché de billets que les leaders en question piétinaient avec insouciance. L’UP n’est donc pas qu’une force politique, elle est aussi une force financière.