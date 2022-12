Les touristes qui se rendent à Biali en Indonésie risquent un an de prison pour relation sexuelle en dehors du mariage. Une nouvelle loi indonésienne qui pourrait être votée interdit les relations sexuelles hors mariage même aux touristes. Le vote du nouveau code pénal est prévu pour le 15 décembre 2022. La législation prend cette mesure pour être conforme aux valeurs indonésiennes dans un pays qui accueille des millions de visiteurs par an.

L’Indonésie possède l’une des coutumes les plus strictes au monde en raison de la dominance de la religion musulmane. Le pays est chaque année visité par des millions de touristes qui viennent découvrir l’ile de Bali située au sud. De peur d’être confrontées à des dérives contre les valeurs indonésiennes, les autorités sont sur le point d'introduire de nouvelles lois strictes le 15 décembre prochain qui s'appliqueront également aux touristes et aux visiteurs. Elles prévoient d'interdire les relations sexuelles hors mariage. En plus de cette interdiction, elles ajoutent également l’interdiction de vivre avec son(ou sa) partenaire avant le mariage. Le vice-ministre indonésien de la Justice, Edward Omar Sharif Hiariej, a exprimé toute sa fierté à Reuters pour avoir élaboré un « code pénal conforme aux valeurs indonésiennes ». Ainsi les touristes étrangers risquent la prison pour relations sexuelles hors mariage. Mais ce délit ne peut être signalé que par des parties limitées telles que des parents proches, selon la dernière version du projet de loi. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement ferme.

Ce même code censé réglementer la moralité et la liberté d'expression introduit au parlement indonésien en 2019 avait connu de fortes résistances populaires. De grandes manifestations avaient eu lieu dans tout le pays contre l’adoption de cette loi. Les activistes et les défenseurs des droits de l’homme dénonçaient ce qu’ils qualifiaient de restriction des libertés civiles. Cette fois-ci le gouvernement a anticipé en organisant des consultations publiques dans tout le pays pour fournir des informations sur les changements tenant compte des critiques. Cependant des voix s’élèvent toujours contre le code. La vice-présidente de l'Association des employeurs indonésiens, Shinta Widjaja Sukamdani, a affirmé que plusieurs dispositions du code dont celle liée à l’interdiction des relations sexuelles hors mariage vont faire du mal au secteur du tourisme. « Pour le secteur des affaires, la mise en œuvre de ce droit coutumier créera une incertitude juridique et incitera les investisseurs à reconsidérer leur investissement en Indonésie », a-t-elle déclaré.