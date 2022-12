La basketteuse américaine Brittney Griner avait été arrêtée en Russie, après que les autorités aient découvert du cannabis dans ses affaires. Cela lui avait valu d’être emprisonnée. La star de la WNBA, qui avait été condamnée à neuf années de prison, a finalement été libérée il y a quelques jours suite à un échange de prisonnier entre la Russie et les Etats-Unis. Ainsi, en échange de la joueuse de 32 ans, Moscou a reçu le marchand d’armes Viktor Bout. Cependant, cet échange n’a pas plu à l’ancien président américain Donald Trump. Sur son réseau social Truth, hier dimanche 11 décembre 2022, il a écrit avoir refusé d’échanger le russe, surnommé le « Marchand de la mort », contre Paul Whelan, un marine emprisonné en Russie pour espionnage.

Une personne qui a « tué un nombre incalculable de personne »

« J'ai refusé un accord avec la Russie pour un échange en tête-à-tête du soi-disant marchand de la mort contre Paul Whelan » a-t-il déclaré, tout en mettant sur le fait qu’il ne libérerait jamais une personne qui a « tué un nombre incalculable de personne ». Notons que la justice américaine avait reconnu Viktor Bout coupable de complot, ayant pour but de tuer des Américains. Cela, en ayant fourni à un groupe terroriste colombien, des armes. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Donald Trump fait part de sa désapprobation concernant l’échange de Viktor Bout.

Plusieurs jours plus tôt, l'ancien président Donald Trump s'était attaqué à son successeur en fustigeant un « mauvais » accord. Il a regretté que l'ancien marine Paul Whelan n'ait pas été libéré. De son côté, le Kremlin a réagi à la nouvelle de la libération de la basketteuse et de son ressortissant ce vendredi. La présidence russe a commenté l'état des relations. « Quel embarras "stupide" et antipatriotique pour les États-Unis !!! » avait écrit l'ancien président concernant l'échange de prisonniers qui a permis la libération de la basketteuse Brittney Griner. « Pourquoi l'ancien Marine Paul Whelan n'a-t-il pas été inclus dans cette transaction totalement unilatérale? » s'était interrogé le magnat de l'immobilier.