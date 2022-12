Dans un contexte de guerre en Ukraine, la Russie et la République Islamique d’Iran ont renforcé leur coopération sur le plan militaire. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain. Pour lui, en contre partie de la fourniture des drones de combat, la Russie « offrait à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique ». Cette situation selon lui, « transforme leur relation en un partenariat de défense plein et entier ».

Toujours selon ce dernier, Téhéran serait sur le point de mettre à la disposition de Moscou des « centaines » de missiles balistiques. John Kirby estime que ce niveau de coopération entre les deux pays aura des conséquences néfastes sur les autres pays de la région. Selon lui, il ne serait ni profitable à l’Ukraine encore moins à la communauté internationale. Cette collaboration entre la Russie et l’Iran pourrait tout de même induire la mise à la disposition par Moscou à Téhéran de plusieurs avions dès l’année prochaine.

"Nous demandons à l'Iran de changer de trajectoire"

Tout ceci renforce profondément les capacités de l’armée aérienne iranienne. Ce fut tout de même l’occasion pour l’officiel américain de lancer un message à l’endroit de ces deux pays. « Nous demandons à l'Iran de changer de trajectoire », a dit John Kirby avant d’ajouter que les États-Unis mettraient tout en œuvre pour la perturber. « Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour dévoiler et perturber ces activités et nous sommes prêts à en faire plus », précise-t-il.