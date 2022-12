L’adhésion de l’Ukraine à l’Otan reste pour le moment un vœu pieux. Alors que les autorités de Kiev continuent d’insister sur l’intégration du pays à l’Alliance militaire, la question n’est pas abordée avec le même enthousiasme par les grandes capitales occidentales. La plupart d’entre elles estiment que l’urgence est d’appuyer l’Ukraine sur le plan militaire en cette période de guerre contre la Russie. Quant à l’adhésion du pays à l’Otan, les dirigeants de l’Alliance gardent un mystère autour de cette possibilité.

« La tâche la plus immédiate et la plus urgente est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation démocratique souveraine et indépendante en Europe. », a déclaré au cours de la semaine écoulée le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il y a quelques jours, le président français Emmanuel Macron avait fait une déclaration qui a suscité le tollé au sein de l’opinion publique. Au cours d’une interview qu’il a accordée à une télévision française, le patron de l’Élysée avait évoqué des « garanties » pour la Russie. « L'un des points essentiels que nous devons aborder - comme le président [Vladimir] Poutine l'a toujours dit - est la crainte que l'OTAN ne se présente à ses portes et le déploiement d'armes qui pourraient menacer la Russie », avait-il déclaré.

"Obstacles psychologiques"

Autant de choses qui suscitent des réflexions au sein des responsables ukrainiens. A la faveur d’une interview accordée à POLITICO, le chef de la diplomatie ukrainienne a déploré les obstacles psychologiques à l’adhésion de son pays à l’Alliance. « Certains très bons amis de l'Ukraine ont plus peur d'une réponse positive à la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN que de fournir à l'Ukraine les armes les plus sophistiquées. Il y a encore de nombreux obstacles psychologiques que nous devons surmonter », a déclaré Dmytro Kuleba.