L’Ukraine a mis en garde les formateurs iraniens qui viennent dans le pays pour soutenir la Russie dans son offensive. Dans un entretien accordé au portail d’information Voice of America, Oleksiy Danilov, secrétaire de conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine, a mis en garde ces derniers qu’ils ne retourneront pas sous la forme dans laquelle ils sont venus. « Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que certains d'entre eux ne retourneront plus chez eux sous la forme dans laquelle ils sont arrivés » a-t-il déclaré.

« Le risque d'être anéanti sera extrêmement élevé pour cela »

L’officiel a par ailleurs étendu cet avertissement aux ressortissants de tous les autres pays qui prennent part au combat aux côtés de la Russie. « Je ne recommanderais à aucun représentant d'un autre pays de venir sur notre territoire pour se battre aux côtés de la Russie. Le risque d'être anéanti sera extrêmement élevé pour cela » a-t-il ajouté. Il faut dire que les propos d’Oleksiy Danilov interviennent après ceux de la Russie sur la livraison de nouvelles armes à l’Ukraine. Hier mercredi 21 décembre 2022, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé que la situation va certainement s’aggraver, si Kiev reçoit encore de l’armement.

« L'approvisionnement en armes se poursuit et la gamme d'arme fournie s'élargit. Tout cela conduit certainement à une aggravation du conflit et n’augure rien de bon pour l’Ukraine » avait-il ajouté. Il avait également estimé que le président Volodymyr Zelensky ne changera pas sa position concernant son refus de discuter avec Vladimir Poutine. Pour rappel, le chef de l’Etat russe et son ministre de la Défense Sergeï Choïgou avaient présenté les objectifs et avancés militaires pour 2023. D’après le numéro un russe, il est nécessaire que son pays poursuive le développement de son potentiel militaire, de même que la préparation au combat.