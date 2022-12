La Russie poursuit la fabrication de missiles pendant la guerre en Ukraine selon un groupe de chercheurs ukrainiens. Ils affirment que des missiles dont des débris ont été examinés seraient de nouvelles constructions de ces derniers mois. Selon leurs conclusions, Moscou aurait donc continué à fabriquer des missiles en dépit des sanctions européennes qui étaient censées l'en empêcher. Plusieurs autres chercheurs ont confirmé la découverte qui laisse des interrogations sur l'efficacité des mesures prises à l'encontre des russes.

La Russie résisterait aux sanctions européennes infligées contre elle depuis le début de la guerre en Ukraine. Les sanctions qui la privent de matériaux importants comme les semi-conducteurs devraient épuiser son stock d'armement. Mais des enquêteurs ont révélé que la Russie continuerait à fabriquer des missiles et ont réapprovisionné leur stock. Le New York Times s'est appuyé sur les résultats de l'examen de chercheurs sur de débris de missiles Kh-101 déployés en Ukraine le 23 novembre dernier. Il s'agit des travaux des experts du Conflict Armament Research basé au Royaume-Uni qui ont observé des marquages observés sur les débris de ces missiles. Ils ont ainsi conclu que les missiles avaient été fabriqués récemment. Avec cette découverte, les chercheurs ont déduit que la Russie s'est soit procurée des semi-conducteurs occidentaux soit disposait d'un stock sous-estimé

La Russie qui est entrée en guerre contre l'Ukraine le 24 février 2022 a été sanctionnée sur les semi-conducteurs. La Russie qui dépend de ces matériaux en matière d'électronique devrait être à court de stock d'armes plusieurs mois plus tard. En septembre dernier, le site l'usinedigitale a annoncé que la Russie a épuisé son stock et que les soldats auraient eu recours à d'anciens stocks de munitions. Il citait le premier ministre ukrainien Denys Chmyhal qui affirmait que Moscou avait utilisé près de la moitié de son arsenal d'armement. L'objectif de ces sanctions était s'essouffler la Russie au bout d'un certain temps. Mais la Russie montre de la résistance en continuant d'approvisionner son stock à la grande stupéfaction des occidentaux.