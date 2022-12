Vive tension à Diboro, localité frontalière du Sénégal avec le Mali. Une tension qui fait suite au blocage de 13 chauffeurs et 13 apprentis et qui font l'objet de menaces par les populations Maliennes depuis plus d’un mois. Ces transporteurs sénégalais au nombre de 26 ont été bloqués dans la localité de Diboro située en territoire Malien par les populations. Le convoi de plus d’une dizaine de camions a quitté le port de Dakar destination le Mali contenant du matériel français à bord. Mises au parfum de la provenance de la cargaison, les populations ont vite érigé des barrières pour stopper la progression du convoi avant de menacer les occupants des véhicules. Ces derniers se sont aussitôt réfugiés dans l’ère de stationnement sous surveillance policière.

Depuis, ils n’ont plus quitté les lieux et chaque jour, les menaces des populations se font de plus en plus virulentes envers les conducteurs. Une situation qui a favorisé la colère des transporteurs qui réclament le règlement du problème. Le syndicat national des acteurs du transport routier et transnational SATRANS dénonce le mutisme des autorités sénégalaises qui n’ont pas encore fait le déplacement sur les lieux pour s’enquérir de la situation et des conditions de vie de ses travailleurs sénégalais.

Ces transporteurs donnent aux autorités un ultimatum de 10 jours sans quoi ils vont bloquer les véhicules à la frontière jusqu'à ce que le problème soit réglé. Le SATRANS dénonce aussi les tracasseries routières tout comme le règlement 14 de la charge à l’essieu.