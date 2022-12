Plusieurs mois se sont écoulés depuis la naissance des nonuplés maliens au Maroc. Ces derniers ont en effet passé 19 mois en soins intensifs dans la clinique spécialisée Ain Borja située dans la capitale, Casablanca. Après que les médecins se soient assurés de la bonne santé des enfants, ceux-ci sont finalement rentrés chez eux au Mali, avec leurs parents. Hier mercredi 14 décembre 2022, ils se préparaient à rencontrer les membres de leur famille avant de se rendre à Tombouctou. Dans une interview accordée au média Mail Online, un proche de la famille a fait savoir que les enfants vont tous bien et sont rentrés à la maison.

« Ils sont vraiment très mignons »

« Ils reçoivent beaucoup de soutien du gouvernement malien et - si Dieu le veut - vont maintenant profiter d'une belle nouvelle maison à Tombouctou. Elle a été spécialement conçue pour une très grande famille et est équipée de tout ce dont ils ont besoin. Les enfants sont devenus plus forts chaque jour et s'entendent vraiment bien les uns avec les autres - ils sont vraiment très mignons. Il y avait beaucoup d'émotion quand ils ont quitté la clinique de Casablanca - ils considéraient le personnel là-bas comme une famille - mais rentrer chez eux le plus tôt possible était toujours le plan » a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’accouchement des neuf enfants avait été rendu public dans un communiqué, par le gouvernement malien l’année dernière. Selon les précisions apportées par les autorités maliennes sur cette situation peu habituelle, la mère, Halima Cissé, attendait en réalité sept bébés. Les enfants au nombre de neuf sont composés de cinq filles et quatre garçons. Ils étaient tous en très bonne santé selon le communiqué du gouvernement. Fanta Siby, ministre malienne de la santé, avait félicité la collaboration du corps médical malien et marocain qui avait permis un bon accouchement.