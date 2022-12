Le rappeur américain Meek Mill passe des vacances particulières. En effet, l’artiste âgé de 35 ans s’est fait voler son téléphone portable au cours de ces moments qu’il passe actuellement dans la capitale ghanéenne Accra. Selon les informations rapportées par la presse, son téléphone portable lui a été pris dans sa poche, pendant qu’il prenait part à une parade de vélos, à laquelle de nombreuses personnes y participaient. L’artiste s’est rendu sur le réseau social Instagram pour raconter sa mésaventure. « Ils m'ont volé à la tire pour mon téléphone SMH… Ramenez ce Jawn si vous l'avez eu !!! » a-t-il écrit sur sa story.

« L’homme était là depuis longtemps »

Notons que ce n’est pas la première fois qu’une star se fait voler son téléphone. En 2015, la célèbre joueuse de Tennis Serena Williams avait écrit sur le réseau social Facebook, avoir été victime d’un vol, dans un restaurant chinois. « Hier au dîner, une chose incroyable m’est arrivée. J’étais en train de profiter d’une délicieuse nourriture chinoise et ce gars est venu à côté de moi (…) Mon téléphone était sur la chaise mais je ne me sentais pas à l’aise. L’homme était là depuis longtemps » avait-elle déclaré le jeudi 04 novembre 2015. L’homme s’était par la suite emparé de son téléphone et avait commencé à courir.

Toujours dans sa publication, Serena Williams a écrit : « J’ai regardé la chaise et j’ai crié : Oh mon dieu ce mec a pris mon téléphone ! Sans réfléchir, j’ai réagi, je suis sortie du restaurant et je l’ai poursuivi ». Cependant, elle a pu retrouver le voleur et dans une confrontation, elle lui a demandé « gentiment » de lui remettre son téléphone. « Quand je suis retourné dans le restaurant, j’ai eu droit à une standing ovation (…) Ce n’est pas parce qu’on est une femme qu’on doit avoir peur d’affronter un challenge. On ne doit pas être une victime, mais un héros » a-t-elle ajouté.