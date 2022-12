De nouvelles innovations sont attendues au cours des prochaines semaines sur l’application de messagerie WhatsApp. Selon une annonce qui a été faite par la maison mère Meta, une fonctionnalité permettra bientôt aux utilisateurs de s'envoyer des notes, des rappels et des listes de courses sur WhatsApp. La nouvelle fonctionnalité a pour nom « Message Yourself ». « Vous l’attendiez, la voici : #WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer une conversation avec vous-même ! Vous pourrez désormais vous envoyer des notes, des pense-bêtes ou des listes et vous faciliter la vie », a notamment annoncé Meta sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Selon les précisions apportées sur cette annonce, la nouvelle fonctionnalité de messagerie atteindra tous ses utilisateurs d'Android et d'iPhone dans les semaines à venir. Des tests ont déjà été effectués avec certains bêta-testeurs. On retient que ce sera un chat qui ne sera visible ou accessible que par l'utilisateur. Les utilisateurs ont également la possibilité d’épingler leurs messages d'auto-chat en haut de la liste des conversations pour éviter de les rechercher dans leur liste de chats. Mais l’annonce a tout de même été diversement appréciée par les internautes.

Des internautes réagissent...

Certains d’entre eux estiment qu’il ne s’agit en rien d’une nouveauté de WhatsApp. «Comment ça nouvelle fonctionnalité ? Je l’utilise quasiment depuis 2015», a commenté un internaute sur les réseaux sociaux. Rappelons que depuis plusieurs mois, la messagerie instantanée a annoncé un nombre non négligeable d’innovations sur sa plateforme. Très récemment, c’est la fonction «Communautés » qui a été lancée. A travers ce canal, WhatsApp veut mieux organiser les discussions dans les groupes.