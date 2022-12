Depuis la création de la coupe du monde de la FIFA , c'est pour la première fois que une équipe africaine s'est hissée en demi- finale de cette grande compétition. Il s'agit des Lions de l'Atlas du Maroc . Ces Lions de l'Atlas du Maroc ont battu en quarts de finale du Mondial 2022 le Portugal sur un score étriqué de 1 but à 0. Les Portugais, blessés dans leur amour propre ont tenté par tous les moyens d'égaliser mais en vain. Le roseau marocain a plié mais n'a pas rompu .

Il faut signaler qu'avant d'atteindre cette étape, le Maroc a dans sa poule, tenu en échec l'Espagne sur un score nul et vierge de 0 but partout. Il a été par contre battu par l'Iran par 1 but à 0 avant de s'imposer pour son troisième match de poule au canada par 2 buts à 1. En 8emes de finale , la sélection marocaine à éliminer celle de la Belgique par 2buts à O. Précisions lors du Mondial en 1986, le Maroc a dicté sa loi au Portugal par 3buts à 1 avant que le Portugal ne batte le Maroc lors du Mondial 2018 le Maroc par 1 but à 0.