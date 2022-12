Après avoir remporté de la Coupe du monde de football en 1978 et 1986, l’Argentine a été sacrée ce dimanche 18 décembre 2022 à Lusaï championne du monde lors du Mondial Qatar 2022 pour la 3ème fois de son histoire pendant les séances de tirs au but par 4 tirs contre 2 pour les Argentins après 3 buts partout pendant les 120 minutes de jeu. Les buts argentins ont été marqués par Lionel Messi aux 23ème (sur penalty) et 112ème minutes et Angel Di Maria à la 21ème minutes. Quant aux trois (03) buts français, ils ont été inscrits par Kylian Mbappé aux 80ème, 81ème et 118ème minutes.

Il faut signaler qu’avant d’être sacrée championne du monde, 36 ans après le sacre de 1986, l’Argentine a, lors des matchs de poule, été battue par l’Arabie Saoudite par 2buts à 1 avant de s’imposer au Mexique et à la Pologne respectivement par 2 buts à 0. En 8ème de finale, les Argentins ont éliminé l’Australie par 2 buts à 1. En quart de finale, la sélection argentine s’est imposée aux Pays-Bas aux épreuves fatidiques des tirs au but par 4 tirs à 2 pour les Argentins après que les Argentins et les Hollandais se sont séparés dos à dos pendant les 120 minutes de jeu par 2 buts partout. En demi-finales, les coéquipiers de Lionel Messi ont décroché leur qualification pour la finale en battant la Croatie par 3 buts à 0. Précisons que Lionel Messi a marqué 98buts depuis son arrivée en équipe nationale et a inscrit au total 6 buts pour ce Mondial 2022.