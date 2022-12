Après la qualification des Lions de la Téranga du Sénégal il y a vingt (20) ans pour les quarts de finale d’une phase finale d’une coupe du monde de la Fifa, c’est le tour des Lions de l’Atlas du Maroc de décrocher ce mardi 06 décembre 2022 pour la première fois de leur histoire leur qualification pour les quarts de finale de la 22ème édition du Mondial Qatar 2022. Les Marocains se sont imposés lors des séances de tirs au but à l’Espagne par 3 tirs à 0 après 0 but partout pendant les 90 minutes de jeu et les deux fois quinze minutes de la prolongation lors de ce match des 8èmes de finale. Le but qui a propulsé la sélection marocaine en quarts de finale a été marqué par Achraf Hakimi. Le gardien de but marocain, Bounou a réussi à bloquer le pénalty tiré par le joueur espagnol Soler.

Il faut signaler que le Maroc est la quatrième nation africaine à se hisser en quarts de finale de la Coupe du monde après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Signalons qu’après les éliminations des Lions indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana en 8èmes de finale du Mondial 2022, le Maroc sera donc le seul pays africain à défendre valablement les couleurs de l’Afrique à cette 22ème édition du Mondial2022.