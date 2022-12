Depuis dimanche le président Buhari séjourne à Washington où il prend part au sommet Etats-Unis-Afrique. A cette occasion, il a reçu le secrétaire général du Forum d’Abou Dhabi Al-Mahfoudh Bin Bayyah. Cette personnalité était accompagnée de son adjoint Bob Roberts, le pasteur américain. Le contenu de leurs échanges a été rendu public à travers une déclaration rédigée par le porte-parole du président Nigérian Garba Shehu. A travers le document, l’autorité N°1 a affirmé que sa priorité pendant son mandat était de résoudre les problèmes de la jeunesse.

A l’en croire, la jeunesse de son pays est affectée par de nombreux problèmes. Cependant, il estime avoir fait de son mieux en tant que président relate la presse nigériane. Selon ses dires, en sept ans et demi, il a eu à faire face à de nombreux défis. Mais le plus important à faire est de construire des générations de jeunes loin de tout extrémisme religieux et de tout sectarisme. Ainsi, Muhammadu Buhari a fait comprendre que les jeunes constituent la promesse d’un avenir meilleur.

Prenant un engagement dans le sens de promouvoir la jeunesse, il a exhorté ses vis-à-vis à adopter cette démarche. D’après lui, procéder ainsi, va permettre à ce maillon qui constitue la génération future à bien se planifier et à vivre en paix. Muhammadu Buhari demande l’implication de tous afin que les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes soient résolus.