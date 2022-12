Dans un contexte où la guerre en Ukraine continue de faire rage, la Russie étale ses capacités sur plan du nucléaire depuis quelques jours. En effet, Moscou a déployé davantage de missiles à longue portée près de ses frontières occidentales. Selon des images officielles diffusées par les autorités dans la région de Tver, au nord de Moscou, un missile stratégique Yars a été déployé. Le jour d’avant, une autre fusée Yars chargée dans le sol à la base de Kozelsky, à 160 miles au sud de Moscou a été déployée.

Notons tout de même que ces armes sont déployées dans une région plus proche des frontières de l'OTAN. Elles auraient également la capacité d'atteindre l'Europe et le continent américain. « Un régiment de missiles dans la région de Tver… est entré en service de combat avec un système Yars mobile sur route. », a déclaré commandant de la Force de missiles stratégiques russe, le colonel-général Sergei Karakayev. Ces armes sont sorties quelques mois après les exercices nucléaires annuels de Grom supervisés par le président russe Vladimir Poutine en personne. Le colonel Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe Défense nationale, a déclaré par la suite que les exercices étaient une répétition pour détruire le Royaume-Uni et les États-Unis.

Arme "12 fois supérieure à la bombe de Hiroshima"

Rappelons qu’il y a quelques jours, les médias ont rapporté qu'une arme redoutable serait en train d'être mise sur pied par la Russie. Selon la précision qui a été apportée par le Mirror, il s’agit d’un missile balistique intercontinental qui a une portée de 7 500 milles. Le journal russe Komsomolskaya Pravda indique que l’arme a une capacité « 12 fois supérieure à la bombe américaine qui a détruit Hiroshima ».