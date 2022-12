La santé de l’ancien international brésilien Pelé s’est détériorée selon un rapport de l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo où il est hospitalisé. Les médecins ont confié qu’il passera Noel toujours en hospitalisation et sa fille Kely Nascimento appelle déjà à prier pour lui. L’ancien triple champion du monde lutte contre le cancer du côlon depuis 2021 et a été hospitalisé la dernière fois le 29 novembre dernier.

Edson Arantes do Nascimento dit ‘‘Pelé’’ ne s’en sort pas encore depuis son hospitalisation en novembre 2022. Selon un nouveau rapport de l’hôpital où il est interné, la situation ne s’améliore pas. Sa santé s’est aggravée et il ne pourra pas sortir avant Noël. Ses médecins annoncent qu’il passera cette fête de la nativité sur le lit d’hôpital pour poursuivre son traitement. Actuellement, il souffre de dysfonctionnements cardiaques et rénaux. « Admis depuis le 29 novembre pour une réévaluation de la chimiothérapie pour une tumeur du côlon et le traitement d'une infection respiratoire, Edson Arantes do Nascimento présente une progression de la maladie oncologique et nécessite une plus grande prise en charge liée aux dysfonctionnements rénaux et cardiaques. Le patient reste hospitalisé dans une salle commune, sous les soins nécessaires de l'équipe médicale», lit-on dans le rapport médical.

La situation de l’icône est inquiétante et sa fille Kely Nascimento lance un appel à tout le monde à apporter leur soutien à son père. Elle demande notamment des prières pour Pelé qui continue de lutter contre le cancer du côlon détecté depuis septembre 2021. « Votre amour pour lui, vos histoires et vos prières sont un ÉNORME réconfort car nous savons que nous ne sommes pas seuls.Transformons cette pièce en Sambadrome (je plaisante), faisons même des caipirinhas (je plaisante pas !!)», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Pelé âgé de 82 ans est une légende du football mondial après ses exploits entre 1958 et 1970. Triple champion (1958, 1962 et 1970), il détient à ce jour le record de titres au mondial en plus d’être le plus jeune vainqueur de la compétition à l’âge de 17 ans.

Depuis la fin de sa carrière, il est resté attaché au football et apporte toujours son soutien à la sélection lors de toutes les compétitions auxquelles elle participe. Malgré qu’il soit hospitalisé, le roi Pelé n’a pas manqué de soutenir la Seleção sur ses réseaux sociaux lors du mondial au Qatar. Il a ainsi révélé qu’il a suivi depuis l'hôpital le match des huitièmes de finale de la dernière coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud remportées par Neymar et ses coéquipiers (4-1). Après l’élimination du Brésil en quart de finale par la Croatie aux tirs aux buts, Pelé a félicité Neymar pour avoir égalé son record de buts avec la sélection pendant le match.

« Je t'ai vu grandir, je t'ai encouragé tous les jours et je peux enfin te féliciter d'avoir atteint mon nombre de buts avec le Brésil.Nous savons tous les deux que c'est plus qu'un chiffre. Notre plus grand devoir en tant qu'athlètes est d'inspirer. Inspirez nos coéquipiers d'aujourd'hui, les prochaines générations et, surtout, tous ceux qui aiment notre sport. Malheureusement, ce n'est pas le plus beau jour pour nous. Mon record a été établi il y a près de 50 ans et personne n'avait réussi à s'en approcher jusqu'à présent. Tu y es arrivé, gamin. Cela montre à quel point votre réussite est grande », avait-il écrit sur Instagram.