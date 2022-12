Le nombre de civils morts en Ukraine depuis février 2022 a dépassé 17.000 personnes, dont plus de 400 enfants, a annoncé mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. "Selon les informations du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, 17.023 civils, dont 419 enfants ont été tués dans la période du 24 février 2022 au 1er décembre 2022. Nous sommes cependant au courant que les chiffres réels sont considérablement plus importants", a-t-il fait savoir, sans préciser sur quels territoires ces décès avaient été enregistrés.

"Au total, environ 14 millions de personnes ont été obligées de quitter leurs foyers, dont 6,5 millions demeurent sur le territoire ukrainien, alors que plus de 7,8 millions se trouvent en Europe", a-t-il ajouté. Selon lui, l'arrivée du froid constitue une menace particulière pour la population civile. "Des travailleurs humanitaires ont offert leur soutien pour aider 630.000 personnes à survivre cet hiver et ont notamment livré 400 générateurs pour des sites d'infrastructure critiques", a indiqué Martin Griffiths.