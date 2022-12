De nouvelles informations sur l’ancien président américain Donald Trump font la une de la presse internationale. En effet, plusieurs déclarations de revenus ont indiqué que l’ex-locataire de la Maison Blanche avait des comptes bancaires dans plusieurs pays étrangers. Au nombre de ceux-ci figurent Saint-Martin, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Chine. Il s’agit de déclarations de revenus publiées par la House Ways and Means Committee, le vendredi 30 décembre 2022. Ces informations indiquent également que le milliardaire américain disposait de ces comptes tout au long de sa présidence. Elles ajoutent que Donald Trump a payé davantage d’impôts à l’étranger qu’aux États-Unis.

Il a payé plus d’un million d’impôts hors des Etats-Unis

La House Ways and Means Committee a par ailleurs souligné que les intérêts financiers étrangers de l’ancien numéro un américain, au cours de cette période, étaient très élevés. Concrètement, l’homme d’affaires a payé plus d’un million d’impôts hors des États-Unis. Cependant, dans son pays, il a déployé assez d’efforts pour payer moins d’impôts, ceux-ci s’élevant à moins de 1000 dollars. Toujours selon les documents publiés par la House Ways and Means Committee, le compte de Saint-Martin a été fermé en 2016 et ceux de la Chine et de l’Irlande, ont été fermés une année après.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la presse évoque un compte de Donald Trump en Chine. En 2020, lors de la campagne pour l’élection présidentielle, le média américain New York Times avait révélé l’existence de ce compte bancaire. À l’époque, il ne se trouvait pas dans les déclarations faites par Donald Trump, qui était candidat à sa propre succession. D’après le quotidien américain, le compte serait géré par un hôtel qui lui appartient, tout en soulignant que la structure aurait payé 188.561 dollars de taxe. L’avocat de l’hôtel avait refusé de divulguer le nom de la banque où le compte était domicilié.