Les pays africains ont le droit à un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, vu l'importance du continent sur l’arène internationale, a déclaré jeudi le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, s'exprimant à Oran, en Algérie, lors de la 9e Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Avec "plus de 60 ans d’indépendance de la plupart des pays africains et leur adhésion à l’ONU et compte tenu du fait que les questions africaines constituent plus de 70% de l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU, les pays africains ont le droit de disposer d’un siège permanent dans cette importante instance", a souligné, cité par Algérie Presse Service et Tass, Alfred Mutua qui est également coordonnateur du Groupe des membres africains non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Groupe A3).

"L’octroi d’un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU à l’Afrique s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de cet organe onusien en vue d’être plus démocratique et plus efficace dans le traitement des questions de la paix et de la sécurité dans le monde. Réforme à laquelle les chefs d’État africains ont toujours appelé et que des chefs d'autres pays approuvent", a-t-il ajouté. La conférence d’Oran rassemble des ministres de pays africains, des responsables de l'Union africaine (UA) ainsi que des experts et des représentants d’instances des Nations unies. Les délégués se penchent notamment sur les questions de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, du désarmement et du contrôle de la prolifération d’armes légères et de petit calibre illégales.