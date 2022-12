La guerre en Ukraine se poursuit plus de neuf mois après son démarrage. Alors que plusieurs voix ont appelé à la fin de la guerre et la résolution de la crise par la voix diplomatique, les présidents français Emmanuel Macron et américain Joe Biden se sont rencontrés dans la journée d'hier. Occasion pour le numéro un américain de rappeler à quelle condition il pourrait venir à la table de négociation avec le président Poutine. Au lendemain de la déclaration du président Joe Biden, le Kremlin a réagi en rejettant le préalable imposé par le numéro un américain.

Le préalable imposé par le président Biden avant de discuter avec le chef du Kremlin n'est pas du goût des autorités russes. Ce vendredi, par la voix du porte-parole du Kremlin, la Russie a rejeté la condition préalable évoquée par le président Biden pour discuter avec son homologue russe. Sans surprise, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin a déclaré que Moscou rejette ce préalable. Il a tout de même précisé que le président Poutine reste ouvert à toute discussion avec son homologue américain. Vladimir Poutine «est et reste ouvert à des contacts, à des négociations, ce qui est très important», a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Pour rappel, dans la journée d'hier jeudi 1er Décembre, Biden a affiché sa disponibilité à échanger avec son homologue russe si celui-ci trouvait «un moyen de mettre fin à la guerre» en Ukraine qui fait de nombreuses victimes depuis le mois de Février. Et le président américain de poursuivre en disant ce qu'il fera si cela devenait une réalité. «Si tel était le cas, alors en consultation avec mes amis français et l'Otan, je serais heureux de m'asseoir avec Poutine pour voir ce qu'il a en tête. Il ne l'a pas encore fait», a déclaré le successeur de Donald Trump.