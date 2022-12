Après la coupe du monde, les informations relatives au départ ou non du prodige de Bondy du club francilien ont été relancées dans la presse. Kylian Mbappé aurait dévoilé ses exigences pour poursuivre son aventure avec le Paris Saint Germain. Selon les précisions de Foot01, le meilleur buteur de la dernière coupe du monde du Qatar aurait exigé le départ de son coéquipier Neymar pour rester à Paris. Il aurait également demandé aux responsables du Paris Saint Germain de faire signer Zinedine Zidane en tant que sélectionneur.

L’information relative à la venue de l’ancien sélectionneur du Real Madrid à Paris avait été agitée à plusieurs reprises, il y a quelques mois. Elle avait été démentie par le patron du club francilien Nasser Al-Khelaifi. La fin de la compétition au Qatar a tout de même semblé relancer les malentendus entre Neymar et Mbappé. Les rumeurs avaient circulé il y a quelques mois lors du dernier mercato. Le prodige de Bondy aurait estimé que le Brésilien n’était plus utile au club et aurait ainsi demandé son départ comme conditions pour poursuivre l’aventure parisienne.

Mbappé voudrait toujours rejoindre l'Espagne

Pour répondre à ces rumeurs, Neymar a multiplié les remarquables performances au cours des semaines ayant suivi ces rumeurs. Notons tout de même que ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé fait la Une des médias sportifs par rapport au sujet relatif à son départ du Paris Saint Germain. Selon la presse française, il ferait feu de tout bois pour rejoindre la maison blanche. Il ferait tout pour reprendre contact avec le président du club madrilène Florentino Perez. Le meilleur buteur du dernier mondial pourrait donc quitter le PSG plus tôt que prévu alors qu'il y est en contrat jusqu'en 2024.