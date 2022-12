Les Bleus vont garder leur titre de champion du monde à l’issue de la coupe du monde qui se joue actuellement au Qatar. C’est du moins la prédiction qui a été faite par la légende du football brésilien Ronaldo. Pour celui qui était sûr d’une finale disputée par le Brésil et la France, il est désormais certain que les éléments de Didier Deschamps seront une deuxième fois consécutivement sacrés champions du monde.

« Mon pronostic, même avant le début de la Coupe du monde, c’était une finale entre la France et le Brésil. Le Brésil n’est plus là… Mais la France confirme à chaque match qu’elle fait partie des favoris. Je crois même que c’est le grand favori. Elle a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque ou au milieu, avec maintenant Tchouaméni qui marque de l’extérieur de la surface », a confié El Fenomeno dans les colonnes de L’Équipe. LeBallon d'Or 1997 et 2002 fait également savoir que face à cette équipe de France en demie finale, le Maroc n’aura pas vraiment les armes nécessaires pour tirer son épingle du jeu.

Le Maroc n'a pas de chance selon lui...

«J'aimerais bien (que les Marocains gagnent) mais je ne pense pas qu'ils y parviendront. Je pense que la France a une équipe très solide, que ce soit en défense, en attaque, au milieu... », a analysé pour sa part la star brésilienne. Ce fut également l’occasion pour Ronaldo de s’exprimer sur les remarquables performances de Kylian Mbappé au cours de cette compétition. Il s’attend notamment à ce que l’attaquant décroche un deuxième titre mondial à seulement 23 ans. « Il a le temps, les qualités, il a soif et il a le talent pour conquérir tout cela, c'est sûr. », a analysé l’ancien joueur brésilien.