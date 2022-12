L'Allemagne a battu le Costa Rica 4-2 lors du troisième tour de la phase de groupes de la Coupe du monde de football au Qatar. La rencontre a eu lieu dans le stade Al Bayt à Al Khor. Les buts sont signés Serge Gnabry (10e), Kai Haverz (73e, 85e) et Niklas Füllkrug (90e+1) côté allemand. Yeltsin Tejeda (58e) et Juan Vargas (70e) ont marqué pour le Costa Rica. L'équipe d'Allemagne n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale d'une Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive. En 2018, les Allemands ont terminé à la dernière place d'un groupe composé de la Suède, du Mexique et de la Corée du Sud.

C'est la deuxième fois de son histoire que l'Allemagne ne parvient pas à sortir de la phase de groupe d'une Coupe du monde. L'Allemagne est quatre fois championne du monde (1954, 1974, 1990, 2014), juste derrière le Brésil (5). Le gardien de but allemand Manuel Neuer a disputé son 19e match de Coupe du monde et détient le record de matchs disputés pour un gardien de but. Il termine devant Sepp Maier, champion du monde en 1974 avec l'Allemagne, et Claudio Taffarel, vainqueur de la Coupe du monde 1994 avec le Brésil, qui ont chacun disputé 18 matchs de Coupe du monde. Manuel Neuer a participé à quatre Coupes du monde au total (2010, 2014, 2018, 2022). Le gardien de but a été sacré champion du monde en 2014.

L'autre match de la journée a vu le Japon s'imposer 2-1 face à l'Espagne. Le groupe E a été remporté par le Japon avec 6 points, suivi par l'Espagne (4), l'Allemagne (4) et le Costa Rica (3). En 1/8 de finale, le Japon jouera contre la Croatie, deuxième du dernier championnat du monde en Russie, tandis que l'Espagne affrontera le Maroc, vainqueur du groupe F. Les rencontres auront lieu les 5 et 6 décembre rappelle Tass.

Les matchs de la Coupe du monde au Qatar se déroulent dans cinq villes et dans huit stades. Le trophée est disputé par 32 équipes nationales, réparties en huit groupes. Les équipes classées première et deuxième dans leurs groupes se qualifient pour la phase finale à élimination directe. La précédente Coupe du monde, organisée en Russie en 2018, avait été remportée par la France. La finale de la Coupe du monde au Qatar aura lieu le 18 décembre au stade de Lusail.