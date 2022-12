Neymar s'est prononcé après l'élimination du Brésil en quart de finale de la coupe du monde 2022. L'attaquant Auriverde dit être psychologiquement détruit après que son rêve du sacre final soit brisé. La Seleção était donnée favorite de ce mondial. Mais elle a été éliminée contre toute attente à l'étape des quarts de finale aux tirs aux buts (2-4) par la Croatie. Neymar rêvait de remporter un mondial afin de siéger dans le panthéon aux cotés de ses illustres aînés, Pelé ou Ronaldo. Il s'est préparé pendant des mois pour ce grand rendez-vous.

L'attaquant parisien et tous ses coéquipiers ne s'attendaient pas à sortir à cette étape de la compétition. Mais ils sont tombés sur une équipe des croates très solide et bien organisée. Contraint aux tirs aux buts, le Brésil échoue et sort prématurément de la compétition. C'était l'hécatombe dans le groupe. Neymar, la star de cette équipe était abattue. Il est resté sur le terrain pendant quelques minutes avant de fondre en larmes. Sa déception était visible et il ne l'a pas caché. « Je suis détruit psychologiquement. C'est certainement la défaite qui m'a le plus blessé, qui m'a laissé paralyser pendant dix minutes après le match, après quoi j'ai fondu en larmes sans pouvoir m'arrêter », a-t-il déclaré sur Instagram ce dimanche 11 décembre 2022.

Neymar est proche de la fin. Âgé de 30 ans, il est difficile d'imaginer qu'il peut être encore au top niveau dans 4 ans pour une nouvelle fois rêver lors de l'édition 2026 qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le Brésil l'avait d'ailleurs remporté la dernière fois où la coupe du monde s'est tenue au pays de l'oncle Sam en 1994. L'attaquant du PSG peut toutefois se consoler d'avoir égaler le record de buts (77) de la sélection brésilienne détenu par Pelé depuis plus de 50 ans.