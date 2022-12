Kylian Mbappé aura été l'un des grands bonhommes de la Coupe du monde Qatar 2022. Auteur d'un tournoi époustouflant avec l'équipe de France, la superstar du Paris Saint Germain a montré toute l'étendue de son talent et montre qu'à l'heure actuelle, il gravite au sein d'une autre dimension. Durant la finale contre l'Albiceleste Kylian Mbappé a endossé son costume de sauveur pour égaliser à trois reprises. Il réussira également son tir lors de la séance des tirs au but. Le mondial du natif de Bondy fut une véritable réussite avec en prime le titre de meilleur butteur de la compétition.

Selon Ronaldo Nazario, la légende brésilienne du football, Mbappé aurait pu être désigné meilleur joueur du mondial en lieu et place de Lionel Messi. "Techniquement, il est fantastique, il est presque inarrêtable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde, car il le mérite tellement. Beaucoup d’attaquants dans cette Coupe du monde ont été rapides, mais il est de loin le plus rapide." dira Il Fenomeno au cours d'un entretien médiatique. L'ancien galactique du Real Madrid a indiqué que Mbappé fut irréprochable tout au long du mondial qatari avec des prestations XXL de la phase de poule jusqu'à la finale.

Le brésilien a affirmé que le style de jeu de l'ancien monégasque se rapproche du sien au moment où il trônait au sommet du football international. R9 livrera ceci : "Quand je le regarde jouer, il me rappelle ma meilleure période. Il sait exactement comment exploiter les espaces ouverts, comment être imprévisible sur et en dehors du ballon, et comment se sortir au mieux des situations de un contre un. Il est impressionnant"