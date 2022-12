La star d’OnlyFans Rachel Mee n’est plus de ce monde. Elle s’en est allée ce dimanche 18 décembre à seulement quelques jours de Noël. Encore connue sous le nom de Rachel Kaitlyn, l’influenceuse et mannequin était suivie par 40.000 abonnés sur son compte Instagram. Juste après le tragique évènement, une collecte de fonds a été lancée par ses amis pour manifester leur soutien à l’égard de son bébé né en mars dernier et aussi pour aider sa famille.

Le site dailymail rapporte que la star est décédée alors qu’elle n’avait que 25 ans. Encore sous le choc, ses proches s’inquiètent surtout pour l’avenir de son enfant. C’est pourquoi l’une de ses amies, Claire Robinson a initié une campagne GoFundMe pour la collecte des fonds. « Nous pensons que nous pouvons collecter des fonds pour l’avenir de Kyro juste pour soulager un peu le stress de la famille de Rachel et pour aider d’une manière ou d’une autre » a-t-elle expliqué.

L'année la plus difficile possible

Même si la cause de son décès n’est pas encore connue, les médias informent que l’influenceuse à travers l’un de ses post récents avant sa mort, a qualifié l’année 2022 de l’année la plus difficile possible. Elle n’a pas manqué aussi de confier comment elle s’est perdue avant de se retrouver. Pour exprimer son regret suite à ce décès inattendu, l’une de ses proches a écrit : « Ce Noël sera le premier de Kyro et sa maman ne sera plus là. Nous sommes tous tellement attristés par cette nouvelle dévastatrice» a-t-elle ajouté. Toutes nos condoléances et que l’âme de la disparue repose en paix !