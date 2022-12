Au Royaume-Uni, des enfants viennent de passer de vie à trépas. Dans la journée d'hier dimanche, 4 enfants qui étaient tombés dans un lac gelés étaient en arrêt cardiaque après avoir été repêchés avant que trois ne décèdent à l’hôpital. Lorsqu’ils ont été repêchés de l’eau par les ambulanciers dans un état critique, tous ont été transportés d’urgence pour recevoir des soins. Mais trois parmi eux respectivement âgé de 8, 10 et 11 ans n’ont pas pu se réveiller de leur coma et sont décédés. Le quatrième de 06 ans serait encore en réanimation. C’est la police locale qui a donné l’information.

Les médias qui rapportent l'information informent que les quatre victimes recueillis jouaient au sud-est de Birmingham, une ville du Royaume-Uni quand ils sont tombés dans le lac gelé. Actuellement, le pays est secoué par une haute vague de fraîcheur, ce qui a occasionné le gel du lac en question. Les enfants n’ont donc pas pu supporter la température du lac et ils étaient déjà en danger avant d’être sauvés. Pour stabiliser leur état critique, le personnel du service d’ambulance de la localité a dû les mettre en contact avec des systèmes de maintien en vie à capacité optimale. C’est un agent de cette unité, Cameron McVittie qui a donné cette précision. Mais malheureusement, cela n’aura pas été suffisant pour trois garçons parmi eux qui sont morts.

D'autres personnes ont aussi chuté

Selon la police, ce serait au total six autres personnes qui ont chuté dans le lac gelé. Pour leur sauver la vie, les secouristes ont donc continué les recherches tard dans la nuit d'hier dimanche. Le chef des pompiers, Richard Stanton qui a indiqué cela, prévient qu’il n’est plus évident que les autres victimes dans le lac soient encore en vie. Ceci, vu le temps qui s’est déjà écoulé depuis l’incident et aussi à cause de l'âge des enfants.