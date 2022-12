Même à la fin de la guerre, la Russie n’a aucune intention de renouer les relations diplomatiques avec l’Allemagne. C’est du moins la réponse formelle notifiée par Moscou à Berlin par le biais d’une déclaration publiée sur le site du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie a déploré par ces mots, la manière dont l’Allemagne a rompu ses relations diplomatiques avec elle. Elle a également déploré la coopération économique et énergétique entre les deux pays qui a été suspendue par l’Allemagne de façon unilatérale.

«Nous ne demanderons rien, et les hommes politiques en Allemagne devraient le comprendre une fois pour toutes», a notamment véhiculé comme messages la déclaration sur le site du ministère des Affaires étrangères. «Le chef du gouvernement de l'Allemagne n’a pas non plus expliqué pourquoi Berlin s’est si honteusement et lâchement abstenu d’enquêter sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui a coupé l’économie allemande du gaz russe bon marché», a poursuivi la diplomatie russe qui dénonce l’étroitesse d’esprit de la politique allemande.

Important de maintenir la communication selon Scholz

Ces mots interviennent dans un contexte où Olaf Scholz avait proposé à Moscou de reprendre la coopération économique en cas de fin de la guerre. Le chancelier allemand est le dirigeant européen ayant le plus communiqué avec la Russie depuis le début de la guerre. Il y a quelques jours, le dirigeant allemand déclarait que Vladimir Poutine, « est déterminé à conquérir certaines parties de l’Ukraine et ne montre aucune retenue dans sa brutalité », mais qu'il est toujours important de maintenir les canaux de communication ouverts avec lui, jusqu'à la fin de la guerre.