Le président turc Recep Tayyip Erdogan a profité d’une sortie médiatique qu’il a faite à Ankara pour dévoiler un autre sujet dont il a débattu avec son homologue russe lors de l’échange téléphonique du dimanche dernier. L’homme fort d’Ankara a fait savoir qu’il a demandé le soutien du président russe dans le cadre de l'opération militaire « Griffe d'épée » dans le nord de la Syrie depuis le 21 novembre.

« Nous avons demandé le soutien de la Russie pour prendre des décisions mutuelles et peut-être agir ensemble pour prendre des mesures ensemble dans le Nord de la Syrie », a déclaré le président turc. Ce fut également l’occasion pour lui de rappeler que son pays ne compte pas rester inactif face à ce qu’il appelle « attaques terroristes lancées depuis le nord de la Syrie ». Pour lui, son pays ne demandera la permission à personne face à la menace à laquelle il est confronté. « Nous les exécuterons simplement », note-t-il.

La guerre en Ukraine...

Rappelons que l’opération « Griffe d'épée » a été initiée suite à l'attentat à la bombe perpétré le 13 novembre dans la ville turque d'Istanbul, qui a fait six morts et plus de 80 blessés. Notons qu’au cours de cette discussion téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc, le sujet relatif à la guerre en Ukraine a été également été abordé. Erdogan aurait demandé à son homologue qu’il voudrait que « prenne fin dès que possible » la guerre en Ukraine.