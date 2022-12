Le président turc Recep Tayyip Erdogan souhaite la fin de la guerre en Ukraine. L’homme fort d’Ankara a fait savoir qu’il en avait discuté avec son homologue russe Vladimir Poutine au cours d’une conversation ce dimanche. En plus des sujets tels que l’énergie, la lutte contre le terrorisme et l'accord sur l'exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, Erdogan aurait déclaré à son homologue qu’il voudrait que « prenne fin dès que possible » la guerre en Ukraine.

Pour l’heure, aucune réaction n’a été enregistrée dans les rangs de la Russie par rapport à cette déclaration de la présidence turque. Un échange est également prévu au cours des prochains jours entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Rappelons que dans le même temps, l’actuel patron de l’Élysée avait échangé ce dimanche Zelensky.

Macron échange avec Zelensky

« Avec le président Zelensky, nous avons préparé les conférences que la France accueille mardi : une première, internationale, pour répondre aux besoins de l’Ukraine pour passer l’hiver, et une seconde avec les entreprises françaises qui s’engagent dans la reconstruction du pays », avait déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. Selon le président ukrainien, la rencontre avait pour but de « synchroniser » les positions « avant un sommet virtuel du G7 et la conférence de soutien qui se tient à Paris ». « Nous avons discuté de la mise en œuvre de notre plan de paix en dix points, de coopération dans la défense et de stabilité énergétique », a-t-il précisé.