Le chef de la diplomatie finlandaise a profité d’une sortie médiatique qu’il a effectuée ce lundi pour remette en cause les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron. Le patron de l’Élysée indiquait notamment qu’il était nécessaire d'offrir à la Russie des « garanties » de sécurité tout en négociant la fin de la guerre avec l'Ukraine. Mais ces mots n’étaient visiblement pas du goût de Pekka Haavisto. « Dans la situation actuelle, ce dont nous avons besoin, ce sont des garanties spécifiquement contre la Russie, et cela s'applique à la fois à l'Ukraine et aux autres pays », a formellement déclaré le ministre finlandais des Affaires Étrangères.

Il note également que la Russie n’est uniquement sur le front ukrainien. Pour lui, Moscou joue un rôle de premier plan dans d'autres conflits dans des pays tels que la Géorgie. Notons qu’avant le ministre Pekka Haavisto, les mots d’Emmanuel Macron avaient été violemment critiqués par des dirigeants européens. C’est le cas d’Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien.

Macron critiqué en Ukraine

Il a notamment remis en cause le fait de fournir de telles garanties « à un État terroriste et meurtrier ». « Le sang ukrainien sur les mains de M. Poutine ne gênera pas le business as usual ? Au lieu de Nuremberg — signer un accord avec [la Russie] et se serrer la main ? », s’est-il interrogé sur le réseau social de l’oiseau bleu en référence aux procès des criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale. Le président français Emmanuel Macron a fait savoir que l’Occident devrait réfléchir à la manière de répondre aux besoins de Moscou en matière de garanties de sécurité. Cette situation pourrait aider à mettre un terme à la guerre.