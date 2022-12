Le secrétaire général de l’Otan a profité d’un événement public organisé par le quotidien britannique Financial Times pour se prononcer sur le mode opératoire que déploient les forces russes désormais dans la guerre en Ukraine. Pour Jens Stoltenberg, le président russe Vladimir Poutine a l’intention de geler les combats en Ukraine pendant l'hiver. Cette situation permettrait au dirigeant russe selon l’officiel de l’alliance militaire de mieux se préparer pour le printemps.

« Ce que nous voyons maintenant, c'est que la Russie tente d'imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu'elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain », a-t-il notamment déclaré. Ce fut également l’occasion pour Jens Stoltenberg de rappeler que les pays membres de l’alliance militaire continuent de fournir à l’Ukraine les armes nécessaires pour sa défense. « Il est tout aussi important d'ajouter de nouveaux systèmes que de s'assurer que les systèmes ou les armes que nous avons déjà livrés sont effectivement opérationnels ou fonctionnent de manière efficace », a-t-il déclaré.

L'Ukraine dans l'Otan?

Notons que ces mots du patron de l’Otan interviennent dans un contexte où le média POLITICO a fait savoir que les membres de l’alliance mettent plus l’accent sur la fourniture en armes de l’Ukraine que sur son intégration dans l’organisation. « La tâche la plus immédiate et la plus urgente est de faire en sorte que l'Ukraine prévale en tant que nation démocratique souveraine et indépendante en Europe. », a déclaré au cours de la semaine écoulée le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.