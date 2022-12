Le média Jeune Afrique a révélé que le Premier Ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyélem de Tambela s'est envolé pour la Russie ce mercredi 07 décembre. D'après les informations de Jeune Afrique, c'est un aéronef de l'armée de l'air malienne qui est venu chercher De Tambela à Ouagadougou. La délégation burkinabè, forte de onze personnes, a mis le cap sur Bamako et c'est à partir de la capitale malienne que les autorités du Pays des Hommes Intègres ont rejoint la Russie.

Apparemment, des réseaux maliens mènent des tractations pour amener le Capitaine Ibrahim Traoré à renforcer l'axe de coopération avec Moscou. Très peu d'informations ont filtré sur le déplacement d'Appolinaire Kyélem de Tambela. Cependant, Jeune Afrique affirme que le Premier ministre burkinabè va entamer des négociations dans l'optique d'acquérir du matériel militaire.

D'autres sources stipulent qu'il est fort probable que le chef du gouvernement rencontre des responsables de la société paramilitaire Wagner. Le Burkina, qui est assailli par les groupes armés terroristes depuis plusieurs années, souhaite diversifier ses partenaires pour obtenir des ressources qui vont permettre au pays de faire face à la menace djihadiste.

À l'instar du Mali, le Burkina Faso va-t-il franchir le cap et faire appel à Wagner pour lutter contre le terrorisme ? Pour le moment, rien est officiel et il faudra sans doute attendre le retour du Premier ministre afin de situer la lanterne de l'opinion. Ce déplacement intervient à un moment où les populations réclament avec insistance une collaboration plus accrue avec la Russie.