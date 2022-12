L’année 2022 aura été une année macabre pour les sénégalais de la diaspora. En attestent les chiffres publiés par l’ONG Horizon sans frontières spécialisée sur les questions de migrations. Elle révèle que 34 sénégalais de la diaspora ont été tués ou sont morts dans des circonstances nébuleuses en cette année 2022 à travers le monde. Boubacar Seye son président a fait savoir que l’essentiel de ces meurtres ont pour cadre l’Europe avec 64% des cas enregistrés, suivie de l’Afrique 17% et enfin aux États unis avec 5,8%.

Il rappelle le crime du jeune Omar Mbodj criblé de balles aux États Unis dans sa voiture le 13 janvier dernier. Khaty Ndiaye, repêchée dans la rivière de la Meuse en Belgique. Dans cette série de drame qui a attristé la diaspora figure en bonne place, ce double meurtre imputé à Souleymane Sour qui a tué sa femme et leur fille avant de se présenter au commissariat de Vaulx en Velin en France ou il a expliqué avoir passé dix jours avec le corps de sa femme et de sa fille qu’il aurait tuées.

Et la liste est loin d'être exhaustive car plusieurs autres meurtres ont été perpétrés en Afrique au Brésil et ailleurs. Boubacar Seye alerte et invite les autorités sénégalaises à prendre en charge cette problématique pour que plus jamais ça à défaut que ces différents meurtres contre les sénégalais ne restent pas impunis.