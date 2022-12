Pikine la deuxième ville la plus peuplée de la République du Sénégal a été le théâtre d'une scène dramatique. Un forgeron qui ne disposerait pas de toutes ses facultés mentales a pourchassé dans la rue et tué un passant à coups de couteau. La victime, maçon de profession, a reçu 08 coups de poignard et en a perdu la vie. En effet, Cheikh Dianka avait ouvertement déclaré dans sa maison qu'il va tuer quelqu'un. Il s'est équipé d'un couteau dont il se servait pour menacer des personnes.

Alors que Malick Guèye marchait dans la rue, Cheikh Dianka l'a attaqué. Malick Guèye s'est enfuit mais Cheikh Dianka s'est mis à sa poursuite jusqu'à ce que la victime tombe. Cheikh Dianka lui a donné plusieurs coups de couteau. À la barre, le meurtrier a reconnu les faits portés à sa charge. Il a confié qu'il était sous l'emprise d'une puissance qu'il ne maitrise pas.

‹‹ Cheikh Dianka avait reconnu le meurtre et soutenu qu’il était habité par une force irrésistible. Sa mère avait déclaré qu’il était suivi à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, mais n’a jamais fait l’objet d’internement ››, informe la presse locale. Un rapport médical confirme que le mis en cause souffre de troubles neurologiques. Ainsi, Cheikh Dianka a été acquitté des faits de meurtre. Le juge de la chambre criminelle du tribunal de Pikine a ordonné qu'il soit interné à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.