L’armée nationale poursuit son opération de sécurisation dans le sud du pays, ou sévit une grande instabilité liée au conflit en Casamance. Après le Nord Sindia dans le département de Bignona, l’armée a fini par nettoyer de vastes champs de chanvre indien des bandes armées qui sévissent dans plusieurs villages de la commune de Diouloulou frontalière de la Gambie. L'armée plus que jamais décidée à en finir avec cette intense culture et trafic de cannabis et de bois dans la région Casamançaise. Opération qui s’est déroulée sans aucune résistance des dealers.

Cette opération menée par les forces de défense et de sécurité engagées à préserver à tout prix l’intégrité du territoire national, vise aussi à détruire toutes les bases rebelles qui mènent des activités criminelles dans la zone et à neutraliser ou à mettre la main sur toute personne ou entité collaborant directement ou indirectement avec ces malfrats. Il ya un an presque 9 soldats de la force de la CEDEAO avaient été pris comme otage par des éléments des forces démocratique de la casamance durant un mois avant d’être libéré suite à des négociations avec la partie Gambienne. Depuis lors l’armée n’a plus quitté la zone et les ratissages y sont très fréquents.