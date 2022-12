Les enquêteurs de la cour des comptes ont demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre une dizaine de hauts responsables du ministère de la santé impliqués dans de nombreuses irrégularités liées à la gestion des fonds COVID. En effet l’état du Sénégal avait mobilisé près de mille milliards pour faire face à la pandémie en soutenant plusieurs secteurs de la vie économique. Ainsi le dernier rapport d ‘enquête de la cour des comptes a relevé plusieurs manquements dans la gestion des fonds.

Entre surfacturation gré à gré et absence de pièces justificatives plusieurs agents de ministères ont été épinglés par ce rapport d’audit. Au ministre de la santé, c’est une enveloppe de 200 millions qui est visée par les auditeurs de la cour. Concernant les fonds d’appui aux acteurs culturels un montant d’un milliard 120 millions est encore introuvable. Aucune pièce justificative n 'a été fournie à la cour qui a mené cette enquête. D’ailleurs, le DAGE du ministère de la culture reconnaît que des organisations bénéficiaires de ces Fonds COVID ont failli dans la transmission des pièces justificatives.

Des irrégularités notées dans plusieurs ministères et agences qui suscite un sentiment d’indignation au sein de la population et de la classe politique qui pointent du doigt le président Macky Sall. Des malversations financières qui viennent une fois de plus éclabousser le pouvoir en place.