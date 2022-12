Munis de pancartes et d'une même voix, les journalistes ont manifestés à l'Assemblée Nationale de la République du Sénégal ce lundi 12 decembre 2022 pour exiger la libération de leur collègue Pape Alé Niang, patron du média en ligne "Dakar Matin". Dans ces circonstances, les élus du peuple ont dû interrompre leur séance pendant un moment avant de continuer leurs activités. Suite à cette manifestation, Nando Cabral, journaliste de l'organe de presse ''Sud Quotidien'' et Fallou Faye journaliste de '' l'Observateur '' ont été arrêtés par les forces de l'ordre.

En effet, Pape Alé Niang s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre depuis le 6 novembre et inculpé le 9 novembre pour ‹‹ divulgation d'informations de nature à nuire à la Défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques ››. Le 02 décembre 2022, Pape Alé Niang a entamé une grève de la faim en contestation à son arrestation et sa détention arbitraires à la prison de Sebikotane.

‹‹ J'ai décidé d'observer une grève de la faim pour dénoncer mon enlèvement, ma séquestration et ma torture psychologique dans les locaux de la police, mon emprisonnement injuste et arbitraire à la prison de Sébikotane ››, a-t-il déclaré la veille, à travers un communiqué publié par la Coordination des associations de presse (CAP) dont une équipe lui avait rendu visite.