Le journaliste Pape Alé Niang évacué à l’hôpital principal de Dakar samedi dernier présente un état de santé dégradé. C'est la révélation de son avocat Me Moussa Sarr. Ce dernier affiche toute son inquiétude par rapport à son état de santé. Il soutient que Pape Alé Niang n'est pas bien portant avant même son incarcération et aujourd'hui qu'il observe une grève de la faim de plus de 2 semaines, il est évident que cela va aller de mal en pis. L'homme de droit qui ne désespère pas de voir son client libre, annonce qu'ils vont engager des actions dès ce mardi pour faire libérer son client.

La Coordination des Associations de Presse (CAP) donne elle aussi de la voix. Elle a décidé de poursuivre ses visites de contact auprès des représentations diplomatiques pour dénoncer le régime de Macky Sall qui s'est inscrit dans une dynamique de bâillonnement de presse. Mieux ils envisagent également de rendre visite auprès des chefs religieux en vue de les sensibiliser sur le cas Pape alé Niang. La CAP tient pour responsable l'état de tout ce qui pourrait advenir au journaliste Pape Alé Niang dont la santé inquiète plus d'un. D'ailleurs c'est sa famille au sortir d'une visite, qui a tiré la sonnette craignant le pire pour lui si rien n'est fait.