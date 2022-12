En dépit de la loi portant criminalisation du vol de bétails, le combat n’est pas gagné d’avance bien au contraire. Le phénomène est d’ailleurs de plus en plus inquiétant pour les acteurs du secteur de l’élevage au Sénégal. Profitant de la journée de l’élevage, ces derniers sont montés au créneau pour tirer la sonnette et interpeller les autorités sur le problème. Selon Ismaila Sow président de la maison des éleveurs, pas moins de 20 milles têtes de bétail ont été volées auprès des éleveurs entre 2021 et 2022 sur l’étendue du territoire. Des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA pour les éleveurs.

Le président de la maison des élèves soutient que malgré l’adoption de cette loi qui condamne entre 5 et 10 ans de prison les auteurs de ces vols, l’application effective de cette loi pose encore problème. Ils constatent avec regret que les personnes arrêtées pour ces délits sont relâchées quelques temps après. Que ce soit au nord du pays dans le Fouta comme au sud du Sénégal le long de la frontière guinéenne, les populations sont victimes très souvent de vols de bétails avec violence.

Pour certains voleurs, ils agissent en bande armée et n’hésitent pas à s’attaquer violemment aux éleveurs pour leur arracher leurs bêtes. Des cas de meurtres sont parfois enregistrés occasionnent de vives tensions dans les villages qui s’arment pour assurer leur propre sécurité à travers la mise en place des comités villageois de surveillance. En réponse aux acteurs de la filière, le chef de l’état Macky Sall a fait adopter en conseil des ministres un nouveau code pastoral qui viendra renforcer les instruments déjà mis en place à cet effet.