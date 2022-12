Les tensions entre la Chine et Taïwan font la une de la presse internationale. En effet, les autorités taïwanaises ont signalé, ce jeudi 22 décembre 2022, la présence de plusieurs engins militaires aux larges de ses côtes. Sur son compte Twitter, le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que « trente-neuf avions de l'Armée populaire de libération chinoise (PLAN) et trois navires de guerre ont été détectés autour de Taïwan à 06 h 00 (heure locale) aujourd'hui ». Les autorités continuent en faisant savoir qu’une trentaine d’avions chinois ont traversé la zone d’identification de la défense de Taïwan. Pour faire face à la situation, les autorités taïwanaises ont mobilisé certaines de leurs troupes.

La présence de 20 bombardiers avait été signalée

Elles ont alors déployé plusieurs patrouilles aériennes et navales, ainsi que des systèmes de missiles terrestres. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités taïwanaises signalent des engins militaires qui s’approchent de leur territoire. Quelques jours plus tôt, le gouvernement de Taipei avait annoncé qu’environ 20 bombardiers à capacité nucléaire chinois avaient été signalés dans la zone de défense de Taïwan. Notons que les propos du ministère taïwanais de la Défense interviennent plusieurs jours après que le chef de la Central Intelligence Agency (CIA), William Burns, a évoqué une possible attaque de Taïwan par l’empire du milieu.

À l’occasion d’une interview accordée au média PBS, le patron de l’agence américaine a indiqué qu’elle pourrait avoir lieu dans plusieurs années, sans donner davantage de détails. « Je ne suis pas sûr de pouvoir le mesurer en termes de mois ou d'année (...) La réponse honnête est que, plus nous avançons dans cette décennie, plus les risques de conflit militaire augmentent » avait-il déclaré. Il n’a cependant pas manqué de rappeler l’ordre donné par les dirigeants chinois à leurs forces armées, afin d’être disposées à attaquer Taïwan en 2027, pour une éventuelle guerre.