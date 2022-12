Les autorités taïwanaises comptent ne pas rester les bras croisés face à la menace chinoise. En effet, ce mardi 27 décembre 2022, la présidente de l’île, Tsai Ing Wen, a décidé d’augmenter la durée du service militaire obligatoire, de quatre mois à un an. Aussi, a-t-elle souligné que l’île devait se préparer aux menaces grandissantes de Pékin. C’est au cours d’une conférence qu’elle a révélé l’information. « Le service militaire actuel de quatre mois n'est pas suffisant pour répondre à la situation en constante et rapide évolution » a-t-elle déclaré tout en ajoutant : « Nous avons décidé de rétablir le service militaire d'un an à partir de 2024 ».

Des incursions sur le territoire taïwanais

Notons que Taïwan est sous la menace d’une attaque de la Chine. Cette dernière la considère comme faisant partie de son territoire et elle compte la récupérer par la force si nécessaire. Pour rappel, les forces de l’empire du milieu ont récemment effectué des incursions sur le territoire taïwanais. Au cours du week-end dernier, plusieurs dizaines d’avions chinois avaient été déployés autour de l’île. La nouvelle avait été confirmée, dans la matinée d’hier lundi 26 décembre 2022, par le ministère taïwanais de la Défense. À en croire les autorités chinoises, il s’agit d’exercices militaires en réponse à la collusion entre les États-Unis et Taïwan.

Quelques jours plus tôt, Taipei avait signalé la présence de plusieurs avions militaires aux larges de ses côtes. Sur Twitter, le ministère taïwanais de la Défense avait indiqué que « trente-neuf avions de l'Armée populaire de libération chinoise (PLAN) et trois navires de guerre ont été détectés autour de Taïwan à 06 h 00 (heure locale) aujourd'hui ». Les autorités avaient également fait savoir qu’une trentaine d’avions chinois avaient traversé la zone d’identification de la défense de Taïwan. En réponse, les troupes taïwanaises ont déployé plusieurs patrouilles aériennes et navales.