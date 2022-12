Ces derniers mois, la tension entre la Chine et l'île de Taïwan s'est accentuée. Pour cause, le rapprochement entre l'île et le pays de l'Oncle Sam matérialisé par les activités conjointes que mènent les deux alliés. Depuis toujours, les autorités de l'empire du milieu revendiquent Taïwan qu'elle considère comme faisant partie de la Chine continentale. Ce week-end, Pékin a une nouvelle fois déployé des dizaines d'avions autour de l'île. L'information a été confirmée ce lundi matin par le ministère de la Défense de Taipei.

Des dizaines d'avion chinois ont été déployés par Pékin autour de l'île de Taïwan. C'est ce que rapportent plusieurs médias internationaux en ce début de semaine qui citent les autorités taïwanaises. Il s'agit selon l'empire du milieu, d'exercices militaires, en réponse aux «provocations» et à la «collusion» entre les autorités américaines et l'île de Taïwan rapportent plusieurs médias. Si Pékin n'a pas dit officiellement le nombre d'avions militaires impliqués dans ces manœuvres, les autorités taïwanaises ont décompté pas moins de 71 avions de combat, dont 60 avions de chasse.