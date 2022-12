La situation actuelle à laquelle est confrontée le Burkina Faso a fait réagir les autorités, qui ont demandé de l’aide à la France pour mieux faire face aux terroristes. En effet, une rencontre a eu lieu entre le Premier ministre burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela et l’ambassadeur français. Suite à cette entrevue, une note a été publiée et indique que le Burkina Faso sollicite une aide de l’hexagone pour le financement et l’équipement des volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Pour le chef de gouvernement burkinabè, la France a abandonné le Burkina face aux attaques terroristes.

« Le Burkina Faso est acculé et cela n'émeut personne »

Toujours dans la note, il est indiqué que le Premier ministre a fait savoir que la situation traversée par son pays ne fait réagir personne. D’après lui, « cela fait six ans que le Burkina Faso est acculé et cela n'émeut personne ». Lors de son entrevue avec l’ambassadeur français, Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a estimé que cela démontre que Paris a réagi différemment lorsqu’il s’agissait de venir en aide à l’Ukraine face à la Russie. Rappelons que les propos du chef du gouvernement burkinabè interviennent plusieurs jours après la mobilisation de plusieurs manifestants, suite à des rumeurs de coup d’Etat.

Suite au coup de force d’Ibrahim Traoré, diverses voix faisaient état de dissensions au sein de l'armée burkinabè. L’actuel homme fort du Burkina Faso l'a lui-même avoué au cours d'une rencontre avec les Hommes politiques il y a quelques jours. Dans la nuit de ce lundi 28 novembre, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, était en ébullition. En effet, des manifestants ont pris d'assaut certaines artères de la ville de Ouagadougou pour apporter leur soutien au président de la transition suite à des rumeurs de Coup d’État. Selon minute.bf, les manifestants ont expliqué leur regroupement spontané à cause d'informations qui circulent et qui font état d'une tentative de déstabilisation du régime Traoré.