Après ses premières révélations vendredi 03 décembre dernier relatives à la censure par Twitter des informations qui pourront compromettre Hunter Biden, le fils du président américain Joe Biden, Elon Musk , le nouveau propriétaire de Twitter se sens menacé. Il pense que son assassinat pourrait être planifié. Il espère quand-même avoir la vie sauve. ‹‹ Franchement, le risque que quelque chose de mal m'arrive, ou même d'être littéralement abattu, est assez important. Ce n'est pas si difficile de tuer quelqu'un si vous le vouliez, alors j'espère qu'il ne le fera pas, et le destin sourit à la situation avec moi et cela n'arrivera pas ››. Il a fait cette déclaration lors d'un échange de deux heures sur Twitter Spaces.

Elon Musk a donné aux journalistes Matt Taibbi et Bari Weiss l'accès à toutes les communications d'entreprise précédentes qui ont eu lieu sur Twitter. Ainsi, Matt Taibbi a publié des informations sur la suppression des données qui concernent le scandale de l'ordinateur portable Hunter Biden que New York Post avait publié avant les dernières élections. Des photos retrouvées sur l'ordinateur portable du fils du président américain pourraient faire penser que ce dernier est impliqué dans des crimes tels que le trafic de drogue et la prostitution. Elon Musk veut que Twitter, sa nouvelle propriété, soit gérée dans la transparence.