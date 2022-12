En Ukraine, les jours passent et se ressemblent depuis que la Russie a lancé une offensive militaire. Alors qu'on se rapproche de la fête Noël, les combats se poursuivent sur le terrain faisant de nombreux morts. La Russie il y a quelques heures, a rejeté la possibilité d'une trêve pour cette fête qui est célébrée dans plusieurs pays du monde. C'est dans ce contexte que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole pour se réjouir de l'efficacité des systèmes de défense antiaériens utilisés par son pays.

Les systèmes de défense antiaériens ont réalisé des grands progrès ces dernières semaines. C'est ce qu'a déclaré le numéro un ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé pendant une récente déclaration. Il s'est réjoui de l'efficacité des forces antiaériennes de son pays qui ont à l'en croire abattus 13 drones iraniens utilisés par la Russie. "Nous renforçons constamment nos défenses anti-aériennes et anti-drones. Et nous faisons tout pour obtenir des systèmes plus modernes et plus puissants pour l'Ukraine. Cette semaine, nous avons fait des progrès importants", a-t-il indiqué dans son discours mercredi soir.